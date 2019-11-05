В Саранске автомобиль сбил 48-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Саранске 48-летняя женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

Происшествие произошло утром 1 ноября на территории Ленинского района города. На улице Титова 48-летняя гражданка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент на женщину совершил наезд автомобиль марки ЗАЗ. За рулем транспортного средства находился 51-летний мужчина.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Чамзинском районе опрокинулся легковой автомобиль.

Источник: гибдд.рф