В Инсаре водитель легковушки сбил пешехода-нарушителя

В Инсаре 18-летний водитель легкового автомобиля сбил 57-летнего мужчину.

Происшествие произошло поздним вечером 1 ноября на улице Советской. 18-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-21122, совершил наезд на 57-летнего мужчину, который пытался пересечь проезжую часть в неустановленном месте, хотя поблизости был пешеходный переход.

Пострадавший доставлялся в больницу. Мужчине был назначен курс амбулаторного лечения.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф