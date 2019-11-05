В Мордовии за один день задержали нескольких пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали нескольких пьяных автомобилистов.

Днём 4 ноября в селе Пятина Ромодановского района сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Советской автомобиль марки ВАЗ-2107 под управлением 57-летнего гражданина, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Атемаре сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки ВАЗ-21093, двигавшийся по улице Деревушка. За рулем транспортного средства находился пьяный 33-летний мужчина.

Также вечером 4 ноября пьяный автомобилист был задержан в Саранске. На улице Кирова сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки «Шевроле-Круз» под управлением 42-летнего гражданина, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее все указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также о том, что в Рузаевке сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске.

Источник: гибдд.рф