25-летний житель Кочкуровского района подозревается в мошенничестве

В Кочкуровском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 25-летний местный житель, который подозревается в мошенничестве.

Стражами порядка было установлено, что весной нынешнего года 25-летний житель указанного района создал сайт по продаже спортивных товаров. Молодой человек отправлял клиентам посылки с выбранной последними продукцией после получения предоплаты в размере 100%. Изначально парень занимался торговой деятельностью честно. Но затем, по его словам, у него начались финансовые проблемы, по причине чего он перестал отправлять посылки, но продолжил получать от клиентов деньги. Покупателям молодой человек заявлял, что имеют место проблемы с доставкой.

Жертвами подозреваемого стали жители Казани, Магнитогорска, Тюмени и Кемеровской области. Общая сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей.

Житель Кочкуровского района был привлечен к уголовной ответственности. В отношении молодого человека была избрана мера наказания в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф