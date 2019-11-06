Сотрудники правоохранительных органов посетили одну из школ Рузаевки

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов посетили лицей №4.
Майор внутренней службы Наталья Летина рассказала детям о том, как не стать жертвой преступника и самому не оказаться в числе правонарушителей. Кроме того, было уделено внимание ответственности, которую несут несовершеннолетние нарушители закона и их родители.
Старший лейтенант полиции Надежда Юдаева напомнила школьникам про безопасное поведение на дорогах в преддверии наступления зимы.
Капитан внутренней службы Александр Хохлов рассказал детям о том, как стать полицейским.
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Источник: 13.мвд.рф