В Лямбире горел сарай

В Лямбире произошло возгорание сарая.

Утром 5 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Маринова. Возле дома №39, расположенного по указанному адресу, загорелся сарай. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составила 32 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе горела сухая трава.

Источник: 13.mchs.gov.ru