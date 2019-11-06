В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП, по причине которого пострадали два человека.

Происшествие произошло ранним утром 5 ноября на 171-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительным данным, 32-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», не предоставил преимущество в движении фургону марки «Фиат-Дукато», по причине чего транспортные средства столкнулись.

Водитель легковушки и его 35-летний пассажир получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф