В Краснослободске 63-летний водитель легковушки сбил 58-летнюю женщину

В Краснослободске 58-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло вечером 5 ноября. 63-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-21124, во время движения по улице Микро-3 совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавшая получила травмы. Женщина была госпитализирована в травматологическое отделение ГБУЗ РМ «Краснослободская РБ».

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фургона, в результате которого пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф