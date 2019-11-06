В Краснослободске 63-летний водитель легковушки сбил 58-летнюю женщину

В Краснослободске 58-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля.
ДТП произошло вечером 5 ноября. 63-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-21124, во время движения по улице Микро-3 совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.
Пострадавшая получила травмы. Женщина была госпитализирована в травматологическое отделение ГБУЗ РМ «Краснослободская РБ».
Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фургона, в результате которого пострадали два человека.
Источник: гибдд.рф