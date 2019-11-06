В селе Большое Игнатово загорелась надворная постройка

В селе Большое Игнатово горела надворная постройка.

Указанное происшествие произошло днём 5 ноября. Возле дома №6, расположенного по адресу – улица Степана Разина, загорелась надворная постройка. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить строение на площади 15 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru