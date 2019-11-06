Психологи проводят занятия с молодыми сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии

Психологи лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии проводят занятия с молодыми сотрудниками по вопросам профилактики тревожного состояния, возникающего в процессе службы.

Указанные занятия способствуют формированию позитивного настроения, развитию навыков самоконтроля и эмоциональных состояний.

В рамках рассматриваемых занятий сотрудники выполняют дыхательные упражнения, основными целями которых являются обучение приемам снятия нервного напряжения и тревожности, а также стимулирование работоспособности.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su