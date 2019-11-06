Сотрудники учреждений УФСИН РФ по Мордовии предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №11 на прилегающей территории задержали жителя Мордовии, который пытался перебросить емкости со спиртосодержащей жидкостью и 6 мобильных телефонов.

Сотрудники лечебного профилактического учреждения №21 в ходе проверки входящей корреспонденции, поступившей для одной из осужденных, обнаружили и конфисковали денежную купюру номиналом 1 тыс. рублей, которая была вложена в конверт с письмом.

В лечебном исправительном учреждении №19 при проверке посылки, поступившей для осужденного к 3 с половиной годам лишения свободы, были обнаружены и конфискованы 1 денежная купюра номиналом 1 тыс. рублей, 1 денежная купюра номиналом 500 рублей, 3 денежные купюры номиналом 100 рублей и 2 денежные купюры номиналом 50 рублей, которые были спрятаны ухищренным способом в обуви.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.fsin.su