В одной из колоний Мордовии прошла встреча с представителем ГИБДД

В исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии прошла встреча сотрудников учреждения с представителем ГИБДД Торбеевского района.

Инспектор ГИБДД, лейтенант полиции Ирина Новикова рассказала об основных нарушениях, допускаемых участниками дорожного движения и приводящих к ДТП, о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции между транспортными средствами, требованиях дорожных знаков и разметок. Отдельное внимание было уделено недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, до присутствующих была доведена информация о ДТП, которые произошли по причине нарушения правил движения в период с января по сентябрь нынешнего года.

Сотрудники учреждения задавали представителю ГИБДД вопросы, касающиеся нарушений ПДД пешеходами, предстоящих изменений правил, а также прав водителей при остановке инспектором ГИБДД.

Читайте также о том, что психологи проводят занятия с молодыми сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su