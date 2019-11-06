В Саранске разыскивается пенсионерка, страдающая потерей памяти

В Саранске пропала без вести пенсионерка, которая страдает потерей памяти.

Мумряева Зинаида Александровна 1945 года рождения, являющаяся жительницей Саранска, 4 ноября ушла из дома в неизвестном направлении. Обратно пенсионерка не вернулась.

Известно, что разыскиваемая гражданка была одета в серо-зеленый плащ, коричневые сапоги и шапку серого цвета. Также имеются сведения, согласно которым пенсионерка страдает потерей памяти.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Источник: vk.com/la_saransk