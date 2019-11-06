В Лямбирском районе загорелся фасад дома

В Лямбирском районе произошло возгорание фасада дома.
Происшествие произошло в ночь на 6 ноября в селе Берсеневка. На улице Молодежной загорелся фасад дома №73. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 9 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru