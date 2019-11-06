В Саранске прошли соревнования по футболу среди юношеских команд

В Саранске прошел турнир на призы МЦПЮФП «Мордовия» среди юношеских футбольных команд.
Указанные соревнования, участниками которых стали футболисты 2006 года рождения, проходили в период с 1 по 5 ноября в футбольно-легкоатлетическом манеже Саранска.
Победителем турнира стала команда МЦПЮФП «Мордовия». Подопечные Сергея Ильина и Сергея Першина одержали победы во всех сыгранных в рамках турнира матчах.
Второе место заняла команда «Мещера» из Нижегородской области. Третье место досталось команде «Рузаевка».
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Источник: mordovia-sport.ru