Прокуратура Теньгушевского района добилась погашения задолженности по зарплате

В Теньгушевском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что 26 работников МКП «Коммунальщик» не получили заработную плату за август текущего года. Сумма задолженности по зарплате составила 353 тыс. рублей.

Кроме того, выяснилось, что вопреки требованиям трудового законодательства на указанном предприятии конкретные сроки выплаты заработной платы работникам не были установлены ни правилами внутреннего трудового распорядка, ни трудовыми договорами с работниками. Коллективный договор отсутствует.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена.

Директор предприятия был привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа.

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Источник: prokrm.ru