Жителя Зубово-Полянского района осудили за нападение на полицейского

В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который напал на сотрудника правоохранительных органов.

Вечером 19 августа нынешнего года осужденный, находясь во дворе дома, расположенного на территории села Тарханская Потьма указанного района, обхватив шею полицейского, повалил последнего на землю и нанес два удара в область лица и туловища. Данные действия мужчина совершил, намереваясь предотвратить привлечение к административной ответственности своего сына, проигнорировавшего требование представителей ГИБДД об остановке транспортного средства.

Решением суда в отношении гражданина, напавшего на полицейского, была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: prokrm.ru