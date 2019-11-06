В Саранске после вмешательства прокуратуры руководство одной из местных организаций погасило задолженность по зарплате

В Саранске прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате.

Сотрудники прокуратуры Пролетарского района города при проверке соблюдения трудового законодательства в ООО «Первая ассоциация транспортных предприятий» обнаружили, что 176 работников данной организации не получили зарплату за август и сентябрь нынешнего года. Сумма задолженности по заработной плате составила 4,6 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена.

В отношении директора ООО «Первая ассоциация транспортных предприятий» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Теньгушевского района добилась погашения задолженности по зарплате.

Источник: prokrm.ru