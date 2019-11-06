Прокуратура Ардатовского района проверила торговые точки

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры проверили торговые точки.

В ходе проведения указанных проверок было установлено, что в магазине ООО «Гермес», расположенном в Ардатове, отсутствует товарно-транспортная накладная на вино, находящееся на реализации.

При проверке индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию спиртного на розлив в магазине, расположенном в Ардатове, была выявлена продукция в кегах с истекшими сроками годности. Кроме того, на данную продукцию нет удостоверений, подтверждающих качество и безопасность находящихся на реализации напитков.

Аналогичные нарушения были выявлены в торговой точке, расположенной в Октябрьском. Кроме того, в данном магазине осуществлялась реализация пива без единообразных и четко оформленных ценников с указанием наименования товара и цены.

Директору ООО «Гермес» и индивидуальным предпринимателям были внесены представления об устранении нарушений закона. Также данные лица были привлечены к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru