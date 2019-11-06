Эксперты назвали Саранск городом с условно комфортным климатом

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России опубликовало результаты первого масштабного проекта «Индекс качества городской среды», характеризующего условия жизни в 1114 российских городах.

Населенные пункты были распределены по нескольким размерно-климатическим группам для корректного составления шкал оценки индекса городской среды и сравнения. Оценивание качества жизни в том или ином городе осуществлялось на основе нескольких индикаторов, характеризующих состояние жилищного фонда, улично-дорожной сети, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, общегородского пространства, а также озеленение территорий. Была учтена концентрация объектов культурного наследия, доступность спортивных заведений, доля населения, проживающего в аварийном жилье, загруженность автомобильных дорог и количество ДТП.

Максимальная оценка города могла составить 360 баллов. Лучший результат продемонстрировала Москва (276 баллов).

Среднее значение индекса качества городской среды по стране за минувший год составило 163 балла.

Саранск набрал 189 баллов и был отнесен к группе городов, имеющих условно комфортный климат. Эксперты высоко оценили состояние жилого фонда города, общегородского пространства, социально-досуговой инфраструктуры и качество работ по озеленению. Также был отмечен высокий уровень развития улично-дорожной сети Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru