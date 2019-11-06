В Рузаевском районе полицейские изъяли у пенсионера две банки с бездымным порохом

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли две банки с бездымным порохом у пенсионера.

Стражи порядка обнаружили в квартире 65-летнего жителя указанного района две банки с бездымным порохом. Общая масса изъятого вещества составила 430 г.

Выяснилось, что ранее пенсионер имел разрешение на хранение и ношение огнестрельного и охотничьего оружия, но некоторое время назад он аннулировал его, а охотничье ружье сдал. Порох мужчина оставил у себя, хотя знал об уголовной ответственности за хранение взрывчатых веществ.

В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф