В Саранске пройдет выставка-ярмарка «Валенки мордовские»

В Саранске 17 ноября пройдет выставка-ярмарка под названием «Валенки мордовские».

Дворец культуры Саранска, расположенный по адресу – улица Титова, станет местом проведения указанного мероприятия. Участниками ярмарки станут 19 мастеров из Мордовии, а также один представитель Чувашии. Стоит отметить, что заявки на участие ещё принимаются. Для оформления заявки нужно позвонить по телефонному номеру 8 (8342) 24-15-40.

Инициатором проведения рассматриваемого мероприятия является мэр Саранска Пётр Тултаев.

Стоит отметить, что выставка-ярмарка «Валенки мордовские» будет проводиться во второй раз, первая прошла в феврале текущего года.

17 ноября мероприятие будет проходить в период с 10:00 до 15:00.

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Источник: adm-saransk.ru