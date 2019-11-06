В Саранске местные жители предпенсионного возраста смогут бесплатно пройти профессиональное обучение

Жители Саранске предпенсионного возраста в следующем году смогут бесплатно пройти профессиональное обучение.

ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» предлагает горожанам предпенсионного возраста пройти в 2020 году бесплатное профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование.

Саранские работодатели могут получить субсидии на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста из числа своих сотрудников.

Более детальную информацию по данному вопросу можно получить, позвонив по следующим телефонным номерам: 39-26-01, 39-26-02.

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Источник: adm-saransk.ru