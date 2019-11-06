В Саранске два ребенка отравились газом

В Саранске 9-летняя девочка и 6-летний мальчик отравились газом.

На днях в одну из больниц Саранска были доставлены 9-летняя девочка и её 6-летний брат. Дети находились в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у девочки и мальчика отравление газом.

Выяснилось, что из-за неисправной газовой колонки, которая установлена в квартире, где проживают дети, произошла утечка газа.

В настоящее время мальчик и его сестра проходят курс лечения.

По информации «Известий Мордовии».

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