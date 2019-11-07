В Мордовский заповедник прибыли зубры

В Мордовский заповедник завезли четырех зубров из Окского заповедника.

Зовут новых обитателей Мордовского заповедника Меграй, Менайд, Мелица и Метанойя. Одному из животных в этом году исполнилось 14 лет, остальные появились на свет два года назад.

Зубры были размещены в обустроенном открытом вольере с деревянной изгородью, где они будут находиться до выпуска в естественную среду. В данном вольере была оборудована подкормочная площадка с кормовыми устройствами, а также имеется водоем, который будет служить для водопоя.

До конца ноября запланирован ещё один завоз зубров. Благодаря этому до конца осени в Мордовском заповеднике будет сформировано небольшое стадо из восьми особей.

Врио заместителя директора ФГБУ «Заповедная Мордовия» по научной работе Ольга Терешкина говорит о том, что выпуск животных в естественную среду будет произведен зимой, в это время года по причине отсутствия растительности зубры будут приходить к оборудованной подкормочной площадке.

Сотрудники заповедника в будущем планируют создать туристический маршрут с рабочим названием «Зубр: из прошлого в будущее».

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Источник: zapoved-mordovia.ru