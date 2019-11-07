В подъезде одного из жилых домов Саранска произошел пожар

В Саранске произошел пожар в подъезде жилого дома.

Поздним вечером 6 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Пролетарском районе города. В подъезде №1 жилого дома №10, расположенного по адресу – улица Пушкина, вспыхнул огонь. Очаг возгорания был выявлен в коридоре первого этажа. Площадь распространения пламени составила 1 квадратный метр.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил велосипед и детскую коляску.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru