В Мордовии пьяные подростки забросали камнями церковь

В Ичалках пьяные подростки забросали камнями церковь.

Инцидент произошел в ночь на 5 ноября. О данном происшествии сообщили жители Ичалок в социальных сетях. Граждане утверждают, что подростки, забросавшие камнями церковь, пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что несовершеннолетние жители Ичалок на этом не остановились. Также подростки забросали камнями магазин.

Стоит отметить, что это не первое подобное происшествие в Ичалках. Ранее пьяные подростки забросали камнями здание автовокзала.

По информации «Известий Мордовии».

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