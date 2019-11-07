В Лямбирском районе горел жилой дом

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло в ночь на 7 ноября на территории села Скрябино. На улице Советской загорелся жилой дом №90. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 150 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате рассматриваемого инцидента никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru