Более 36% жителей Мордовии привиты от гриппа

В Мордовии более 36% местных жителей привиты от гриппа.

Управление Роспотребнадзора по Мордовии сообщает, что в настоящее время 36,1% жителей региона привиты от гриппа.

Стоит отметить, что в текущем году планируется привить от гриппа более половины жителей республики. Специалисты говорят о том, что именно прививка представляет собой самую надежную защиту от рассматриваемого заболевания, главная опасность которого заключается в последующих осложнениях.

Медики рекомендуют вакцинироваться за две-три недели до предполагаемого пика заболеваемости. В период эпидемии делать прививку нет никакого смысла.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru