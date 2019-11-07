Роспотребнадзор забраковал 6 партий хлебобулочных и кондитерских изделий в Мордовии

В Мордовии сотрудники Роспотребнадзора контролируют безопасность хлебобулочных изделий.

На протяжении третьего квартала нынешнего года сотрудники Роспотребнадзора проверили 19 проб хлебобулочных изделий на санитарно-химические показатели, 130 – на физико-химические показатели, 81 – на микробиологические показатели.

Удельный вес проб, которые не соответствуют нормативным требованиям по микробиологическим показателям, составил 1,2%. В исследованных образцах хлебобулочных изделий патогенные микроорганизмы, токсичные элементы, пестициды, генно-модифицированные организмы (ГМО) и радионуклиды не были обнаружены.

Было забраковано 6 партий хлебобулочных и кондитерских изделий без маркировки с информацией о товаре.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru