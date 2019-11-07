В Мордовии сотрудники ГИБДД и актеры театра провели мероприятие для детей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции совместно с актерами местного драматического театра в рамках акции «Юный пешеход» провели для детей оперативно-профилактическое мероприятие.

Инспекторы ГИБДД напомнили детям о правилах безопасного поведения на дорогах. Актеры в образах пиратов задавали ребятам вопросы по ПДД и за каждый правильный ответ вручали пригласительный билет на спектакль.

Кроме того, школьники получили памятки для пешеходов.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что сотрудники правоохранительных органов посетили одну из школ Рузаевки.

Источник: гибдд.рф