Сотрудники следственных органов обращаются к жителям Саранска за помощью

В Саранске сотрудники следственных органов обращаются за помощью к местным жителям.

В конце мая нынешнего года в посёлке Макаровка Октябрьского района города были обнаружены останки человека. Данная находка была выявлена на территории, прилегающей к дому, расположенному по адресу – улица Ленинградская.

Сотрудники следственных органов просят горожан, располагающих какой-либо информацией о том, каким образом останки оказались на упомянутом участке, а также о лицах, которые могут быть к этому причастны, сообщить данные сведения по телефонному номеру (88342) 28-73-55 или же обратиться в Октябрьский межрайонный следственный отдел (ул. Васенко, 7Д).

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Источник: mordovia.sledcom.ru