В Саранске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

В течение одного дня стражи порядка составили 32 административных материала в отношении нарушителей ПДД, среди которых 16 пешеходов.

Патрули ДПС несли службу на аварийно-опасных участках дорог, а также в местах, где чаще всего можно встретить нарушителей, как среди водителей, которые не уступают дорогу в специально установленных для этого местах, так и среди пешеходов, предпочитающих пересекать проезжую часть там, где удобно, а не там, где разрешено.

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Источник: гибдд.рф