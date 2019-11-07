В Саранске заключили под стражу уроженцев Тамбовской области, подозреваемых в вымогательстве

В Саранске были заключены под стражу два уроженца Тамбовской области, который подозреваются в вымогательстве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в октябре нынешнего года два уроженца Тамбовской области потребовали от жителя Дивеевского района Нижегородской области денежные средства в сумме 8 млн рублей. В случае отказа подозреваемые угрожали пострадавшему распространением имеющихся у них материалов, снятых на камеру мобильного телефона, которые позорят его.

30 октября уроженцы Тамбовской области прибыли в Краснослободск для получения денег. В момент передачи денежных средств мужчины были задержаны.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 декабря текущего года.

Также читайте о том, что в Саранске 38-летний мужчина пытался украсть продукты из супермаркета.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru