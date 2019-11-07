В Саранске 77-летний пенсионер пойдет под суд по обвинению в повреждении чужого автомобиля

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 77-летнего гражданина, который обвиняется в повреждении чужого автомобиля.

12 июля нынешнего года 77-летний гражданин на улице Гайдара заметил на стоянке, расположенной возле магазина, автомобиль марки «Лада-Калина». Действуя из хулиганских побуждений, пенсионер достал из кармана металлический ключ и нанес им указанному транспортному средству повреждения лакокрасочного покрытия задней правой двери, заднего правого крыла и крышки люка топливного бака.

Стоимость восстановительного ремонта составила 15,9 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении пенсионера находятся на рассмотрении Октябрьского районного суда Саранска.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru