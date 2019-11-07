Житель Саранска получил компенсацию за нарушение сроков ремонта автомобиля

В Саранске местный житель получил компенсацию за нарушение сроков проведения работ по ремонту автомобиля.

В апреле прошлого года житель Саранска приобрел автомобиль марки УАЗ стоимостью 615 тыс. рублей. На данную машину предоставлялась гарантия на 2 года или 80 тыс. километров пробега.

В феврале нынешнего года сгорела проводка двигателя указанного транспортного средства. Владелец машины обратился к официальному дилеру ООО «УАЗ» с требованием устранить неисправность. Случай был признан гарантийным, вследствие чего автомобиль был принят в ремонт. Транспортное средство было возвращено владельцу 26 июня, хотя в соответствующей документации имеются сведения, согласно которым ремонтные работы проводились в течение 7 с лишним часов.

В итоге житель Саранска обратился в Октябрьский районный суд города с требованием взыскать с ООО «НК-АВТО» неустойку в размере 762,6 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, штраф и расходы по оплате услуг представителя.

Суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца 60 тыс. рублей, а также государственную пошлину в размере 1,4 тыс. рублей в бюджет Саранска.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru