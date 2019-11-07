Владимир Волков провел совещание по вопросам жилищного строительства в Саранске

Глава Мордовии Владимир Волков 6 ноября провел совещание по вопросам жилищного строительства в Саранске в течение пяти ближайших лет.

Глава регионального министерства строительства в ходе указанного совещания доложил, что в следующем году в Саранске будет сдано 350 тыс. квадратных метров жилья. Спустя год, данный показатель увеличится до 382 тыс. квадратных метров. В 2022 и 2023 годах, по словам руководителя министерства, в Саранске сдадут 430 тыс. и 500 тыс. квадратных метров жилья соответственно.

Владимир Волков отметил, что в настоящее время в сфере строительства главной задачей является обеспечение приемлемого уровня потребительского спроса. Глава региона подчеркнул, что в данном деле огромное значение имеет льготная ипотека.

Кроме того, Владимир Волков сообщил, что в следующем году в республике будет запущена программа по сельской ипотеке.

По информации «Известий Мордовии».

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