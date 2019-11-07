29-летний житель Мордовии пойдет под суд за ловлю рыбы электроудочкой

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконной ловле рыбы.

29-летний житель села Шаверки Краснослободского района с помощью преобразователя напряжения, приобретенного на одном из сайтов, и самостоятельно изготовленной электрической удочки выловил более 30 щук, окуней, плотвы, густеров.

Сумма ущерба, причиненного водным ресурсам региона, составила более 13 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф