Уполномоченный по правам человека в Мордовии посетил следственный изолятор №2

Уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин посетил следственный изолятор №2.

Целью указанного визита стало ознакомление с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Был осуществлен обход территории, осмотрены административные и камерные помещения, помещения осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения, медицинская часть и прогулочные дворики.

Уполномоченный по правам человека также провел личный прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

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Источник: 13.fsin.su