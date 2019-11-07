В Мордовии были проведены конкурсы православной иконописи среди осужденных

В исправительных учреждениях №3 и 13 УФСИН РФ по Мордовии были проведены конкурсы православной иконописи среди осужденных под названием «Канон».

По результатам конкурсов были отобраны художественные произведения по нескольким номинациям. Были определены лучшая храмовая икона, наиболее качественно написанная аналойная икона и лучшая домашняя икона.

Работы осужденных Татьяны Янович (ИК-13) и Лилии Туктаровой (ЛИУ-3) отобразили главную тему предстоящих рождественских чтений.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su