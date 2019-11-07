В Краснослободском районе водитель легкового автомобиля сбил насмерть пешехода

В Краснослободском районе 51-летний мужчина погиб под колёсами легкового автомобиля.

ДТП произошло вечером 6 ноября на территории деревни Бобылевские Выселки. На улице Центральной 34-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21099, совершил наезд на 51-летнего пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Труп мужчины был направлен в морг.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф