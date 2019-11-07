В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадал 27-летний парень

В Саранске произошло ДТП с участим трех автомобилей, в результате которого пострадал 27-летний молодой человек.

Происшествие произошло поздним вечером 6 ноября на 192-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-210740 выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями марок «Ауди» и «Лада-Ларгус».

Водитель ВАЗа получил телесные повреждения. Молодой человек был доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф