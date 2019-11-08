В Мордовии прошли соревнования по самбо

В Мордовии прошел турнир по самбо.

Указанные соревнования прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса города Ковылкино. Данные состязания были проведены по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел России.

В турнире приняли участие более 100 спортсменов 2001-2008 годов рождения из спортивных клубов Саранска, Рузаевки, Нижнего Ломова, Пачелмы, Инсара, Зубовой Поляны, Торбеево, Кочкурово и Ковылкино.

Победителям и призерам соревнований были вручены дипломы и подарки.

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Источник: 13.мвд.рф