В Мордовии началась реализация проекта «Дети. Дорога. Жизнь»

В Мордовии стартовала реализация социального проекта под названием «Дети. Дорога. Жизнь».
В рамках указанного проекта 7 ноября в Саранске сотрудники ГИБДД совместно с представителями автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и защиты детства» провели мероприятие под названием «Безопасное кресло» вблизи МДОУ «Детский сад №2».
Сотрудники ГИБДД вместе с представителями общественности и средств массовой информации наблюдали за тем, как родители-водители перевозят детей-пассажиров в автотранспорте. Было проверено более 30 транспортных средств. С каждым из водителей были проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД. Маленькие пассажиры в качестве подарка от инспекторов ГИБДД получили сладости.
В ходе проведения рассматриваемого мероприятия какие-либо нарушения со стороны водителей, которые перевозят детей, зафиксированы не были.
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Источник: 13.мвд.рф