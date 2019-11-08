Житель Зубово-Полянского района подозревается в краже денег с банковской карты знакомого

В Зубово-Полянском районе стражами порядка был задержан 45-летний местный житель, который подозревается в краже денежных средств с банковской карты своего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что на днях 45-летний житель посёлка Явас указанного района распивал алкогольные напитки в компании двух своих знакомых. В определенный момент попойки спиртное закончилось. Один из участников застолья попросил подозреваемого и второго собутыльника сходить в магазин, дабы приобрести спиртные напитки. Мужчина передал знакомым свою банковскую карту, а также сообщил пин-код от неё. Просьба гражданина была выполнена. Банковскую карту собутыльники обратно не вернули. Законный владелец платежного средства не обратил на это никакого внимания.

На следующий день 45-летний подозреваемый похитил с банковской карты знакомого 5 тыс. рублей. На эти деньги мужчина купил спиртное и мобильный телефон. Банковскую карту подозреваемый спрятал в подъезде своего дома.

В отношении участника попойки, решившего ограбить собутыльника, было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что 29-летний житель Мордовии пойдет под суд за ловлю рыбы электроудочкой.

Источник: 13.мвд.рф