По подъезду одного из домов Саранска расхаживал мужчина с топором в руках

В Саранске сотрудники Росгвардии и участковый уполномоченный полиции задержали местного жителя, который подозревается в повреждении двери топором.

Днём 6 ноября правоохранители получили сообщение о том, что по подъезду дома, расположенного в юго-западной части Саранска, расхаживает мужчина с топором в руках.

Сотрудники Росгвардии и участковый уполномоченный полиции задержали указанного гражданина, которым оказался 45-летний житель Саранска. От действий данного мужчины пострадала входная дверь одной из квартир.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia