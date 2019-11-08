По подъезду одного из домов Саранска расхаживал мужчина с топором в руках

В Саранске сотрудники Росгвардии и участковый уполномоченный полиции задержали местного жителя, который подозревается в повреждении двери топором.
Днём 6 ноября правоохранители получили сообщение о том, что по подъезду дома, расположенного в юго-западной части Саранска, расхаживает мужчина с топором в руках.
Сотрудники Росгвардии и участковый уполномоченный полиции задержали указанного гражданина, которым оказался 45-летний житель Саранска. От действий данного мужчины пострадала входная дверь одной из квартир.
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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia