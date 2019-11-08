В Саранске горели строительные вагончики

В Саранске произошло возгорание строительных вагончиков.

В ночь на 8 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Луховка. На территории ЖК «Восточный» загорелись строительные вагончики. Более подробные сведения об этом происшествии отсутствуют.

По предварительной информации, по причине данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания строительных вагончиков в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru