В УФСИН РФ по Мордовии отработали действия при ликвидации массовых беспорядков

На базе исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии было проведено тактико-специальное учение, в ходе которого были отработаны действия сотрудников ведомства при ликвидации массовых беспорядков в учреждении.

Замысел учения предусматривал, что произошли групповые неповиновения осужденных, выведенных на работу в производственную зону. В противоправных действиях приняли участие 30 человек. Осужденные, находясь возле КПП по пропуску транспорта, потребовали немедленного прибытия к ним на переговоры представителей прокуратуры.

Постепенно групповые противоправные действия осужденных переросли в массовые беспорядки, участниками которых стали около 60 человек. Вооружившись обрезками досок и кусками арматуры, заключенные разломали ограждения изолированных участков, разбили окна в нескольких цехах и стали возводить баррикаду перед КПП по пропуску транспорта.

В ответ на обращение руководства к осужденным с просьбой прекратить противоправные действия был получен категорический отказ.

Руководитель оперативного штаба УФСИН РФ по Мордовии принял решение о начале специальной операции по ликвидации массовых беспорядков среди осужденных силами сводного отряда и взаимодействующих органов.

На территорию производственного объекта были введены силы и средства сводного отряда УФСИН РФ по Мордовии. В результате силовых действий данного отряда массовые беспорядки были ликвидированы, зачинщики и активные участники были отконвоированы в другие подведомственные учреждения.

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Источник: 13.fsin.su