В УФСИН РФ по Мордовии провели занятия с лицами, ответственными за транспортное обеспечение

В УФСИН РФ по Мордовии прошли занятия с лицами, ответственными за транспортное обеспечение в подведомственных учреждениях.

В указанном мероприятии принял участие старший государственный инспектор Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Алексей Беляев.

Были рассмотрены актуальные вопросы в области безопасности дорожного движения. Особое внимание было уделено требованиям по перевозке личного состава пассажирским транспортом.

Также были подведены итоги смотра – конкурса «Лучшая организация автотранспортной службы», победу в котором одержала команда отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su