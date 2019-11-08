Прокуратура Мордовии добивается устранения нарушений законодательства в сфере миграции

В Мордовии сотрудники прокуратуры следят за исполнением законодательства в сфере миграции.

Представителями ведомства в МВД по Мордовии и его территориальных подразделениях были выявлены факты ненадлежащего осуществления контроля за выездом за пределы России иностранных граждан, в отношении которых были приняты решения о нежелательности пребывания в стране, необоснованного принятия решений о закрытии иностранным гражданам въезда в РФ, незаконной регистрации граждан по месту жительства, отсутствия сведений о количестве проживающих на территории республики иностранных граждан и лиц без гражданства, больных определенными законом заболеваниями, препятствующими их въезду и нахождению в России.

А также принятия заявлений о регистрации по месту жительства и месту пребывания с недостающими сведениями, неосуществления контроля за соблюдением порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания, въезда и выезда из страны и трудовой деятельностью иностранных работников, а также нарушения закона, допущенные при производстве по делам об административных правонарушениях.

В органах местного самоуправления были выявлены факты невыполнения отдельными сельскими администрациями программных мероприятий в сфере профилактики терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, отсутствия проведения оценки эффективности соответствующих программ и ненадлежащего их финансирования.

В деятельности организаций-работодателей были установлены случаи несвоевременной выплаты иностранным работникам заработной платы и необеспечения им безопасных условий труда.

В общей сложности по результатам прокурорских проверок с начала нынешнего года было выявлено 419 нарушений законов в рассматриваемой сфере.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности было привлечено 125 должностных лиц, к административной – 2, в суды было предъявлено 79 заявлений.

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Источник: prokrm.ru